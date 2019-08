Sorteggi Champions League 2019-2020: le possibili avversarie del Napoli

Grande attesa per il sorteggio di Montecarlo (inizio ore 18,00) che deciderà i gironi della Champions League 2019-2020. Il Napoli, come l'anno scorso, sarà in seconda fascia.

Per il club partenopeo meno insidie rispetto alla passata stagione, quando in 'fascia 3' beccarono i futuri campioni d'Europa del Liverpool. Da evitare Lione e Lipsia nelle ultime due fasce.

Ecco le possibili avversarie degli azzurri divese per fasce:

FASCIA 1 - Liverpool, Chelsea, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Psg, Zenit

FASCIA 3 - Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Bruges, Valencia, Dinamo Zagabria

FASCIA 4 - Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Slavia Praga, Stella Rossa, Lille.