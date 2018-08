Napoli, impasse sui portieri: si guarda agli esuberi di Arsenal e Liverpool

Non si sblocca la situazione portiere in casa Napoli. Il club partenopeo è sempre alla ricerca di un ulteriore estremo difensore che completi il reparto assieme a Meret e Karnezis, ma i giorni passano senza che la matassa venga sciolta.

Sembra al momento congelata la trattativa per il messicano Ochoa, nelle ultime ore protagonista di una prestazione non irresistibile nel preliminare di Champions League. Lo Standard Liegi vuole cederlo a titolo definitivo, il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto.

A questo punto gli azzurri guardano agli esuberi tra le big di Inghilterra come Liverpool e Arsenal. I 'reds' vantano tre portieri titolari: Alisson, Karius e Mignolet. E proprio su quest'ultimo si sono poggiati da tempo gli occhi dei partenopei, che sperano di strapparlo in prestito.

Stesso discorso tra i 'gunners', che oltre a Leno e Cech, si ritrovano Ospina in uscita. Il portiere della nazionale colombiana potrebbe fare al caso del Napoli, ma il problema è sempre legato alla formula del possibile affare.