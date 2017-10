"E' morto dopo un duro scontro in campo": il medico azzurro rende omaggio al portiere deceduto

"Dramma nel calcio indonesiano. Choirul Huda, portiere del Persela Lamongan, è morto a causa di un duro scontro fortuito con un compagno di squadra. Il calciatore ha perso la vita in ospedale in seguito al trauma". E' questo il messaggio pubblicato su Facebook dal medico del Napoli, Alfonso De Nicola, sulla tragedia avvenuta nel weekend in Indonesia, nella quale ha perso la vita Choirul Huda, 38enne portiere del Persela, uno dei giocatori più amati e rappresentativi del Paese.