Il Napoli non si arrende e ci prova ancora in extremis per Politano. Il tempo stringe, ma gli azzurri non molleranno la presa fino alla fine.

"Dopo che il Sassuolo ha rifiutato l'ultimo rilancio da 25 milioni più bonus, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza azzurra e l'entourage del giocatore", scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.