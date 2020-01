Politano al Napoli: lunedì le visite mediche

Potrebbero essere ore decisive per l'arrivo di Matteo Politano al Napoli. L'attaccante sembra essere a un passo dalla maglia azzurra con l'accordo raggiunto tra le due società. Secondo indiscrezioni, lunedì mattina dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il contratto in Filmauro. Inter e Napoli si sarebbero accordate per la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le cifre

Il prestito costerà agli azzurri due milioni e mezzo e poi l'obbligo sarà fissato a 19 milioni. Fonti vicine al calciatore raccontano addirittura del numero di maglia che ha scelto per la sua avventura azzurra: si tratta del 21.