"Il Sassuolo aveva 10 minuti per controfirmare il contratto di Politano, ma non l'ha fatto"

Il mancato approdo di Politano dal Sassuolo al Napoli ha lasciato sgomenti i tifosi azzurri. Sembrava tutto fatto, il Napoli aveva alzato l'offerta Farias era pronto ad approdare al Sassuolo, così come Ounas (in prestito), ma poi i due team non hanno fatto in tempo a firmare e controfirmare i contratti.

A svelare come sono andate le ultime ore che precedevano la chiusura del calciomercato è stato Gianluca Di Marzio, che ha rivelato a Sky: "Politano aveva firmato la sua parte contrattuale alle 22.00, De Laurentiis per quanto concerne Politano alle 22.47 e per Ounas alle 22.50. Il Sassuolo aveva una decina di minuti per firmare. Non lo ha fatto, probabilmente perchè non ha fatto in tempo a leggerli, non controfirmandoli. Cifre 28 milioni più 1 per Politano. 8 milioni più due di bonus per Farias al Sassuolo dal Cagliari".