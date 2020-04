Politano sogna l'Europa: "Rosa spettacolare, dobbiamo vincere partite"

"I tifosi azzurri sono molto calorosi ed è bello essere un giocatore del Napoli". Matteo Politano è felice della sua nuova esperienza in azzurro, e si è raccontato in video-collegamento con Sky Sport 24.

Non ha avuto la prossibilità di dimostrare il suo valore visto lo stop al campionato causa Coronavirus, ma vuole assolutamente rendersi protagonista. "Voglio segnare il primo gol con questa maglia – spiega – e dobbiamo vincere più partite possibili per arrivare in Europa, dare il massimo per centrare il nostro obiettivo".

Il suo precedente allenatore era Antonio Conte, ora lo allena Gennaro Gattuso. "Non ci sono tantissime differenze tra i due mister – spiega l'esterno d'attacco romano – sono due allenatori che mettono l'anima nel loro lavoro, ma sono diversi negli allenamenti, Conte magari va per le lunghe sul campo, Gattuso meno ma fa lavorare con grande intensità".

"La nostra rosa – dice poi a proposito dei compagni di squadra – è spettacolare, Mertens è fortissimo, lo vedevo da fuori, ma da vicino è diverso, lo stesso discorso vale per Zielinski, Insigne e tanti altri, ci sono tanti giocatori veramente forti in questa squadra".

Tra i vari pensieri di Politano, la Nazionale. "Un altro obiettivo a livello personale – racconta – gli Europei sono stati rinviati al 2021 e avrò un anno di tempo per convincere Mancini".