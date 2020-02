Politano: "Napoli la scelta giusta. Felicissimo di essere qui"

"Sono felicissimo di essere a Napoli. E' stata una scelta importante venire in azzurro e sono certo che sia quella giusta perchè qui c'è un gruppo di grandi potenzialità che potrà fare benissimo. Lo spogliatoio è unito, c'è grande entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Adesso spetta a me ripagare la fiducia della società". Così il neo-acquisto del Napoli Matteo Politano ha parlato del suo primo periodo in azzurro nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Il 4-3-3 è il mio modulo preferito nel quale mi sono espresso sempre bene. Giocare con campioni quali Insigne, Milik, Callejon, Lozano è per me una gioia e uno stimolo a crescere ancora. Cercherò di ritagliarmi spazio per dare il mio contributo. Gattuso darà spazio a tutti, sta facendo un lavoro importantissimo e sono certo che con il tempo riusciremo a risalire e recuperare terreno", ha aggiunto l'ex interista.

"Ai tifosi dico che voglio giocare ad alti livelli e che questa maglia e questo ambiente è l'ideale per farlo. C'è tanta passione e questo aiuta tanto ad avere stimoli per crescere ulteriormente. Da anni si parlava di un mio arrivo al Napoli, adesso finalmente si è realizzato il desiderio e sono felicissimo", ha concluso Politano.