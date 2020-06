Politano, l'agente: "Matteo ha zittito qualche componente della panchina della Juve"

Con chi ce l'aveva Matteo Politano dopo la trasformazione del calcio di rigore? Tantissimi italiani, vedendo la scena in tv, si sono chiesti il perchè del gesto dell'esterno del Napoli.

A far chiarezza, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato l'agente dell'azzurro, Davide Lippi: "Matteo ha zittito sicuramente qualche componente della panchina della Juventus, che ha cercato di disturbarlo con qualche parolina di troppo cercando di farlo sbagliare. Così ha tirato un gran rigore e ha zittito la panchina bianconera al termine del penalty".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'agente di Politano analizza anche il momento del suo assistito all'ombra del Vesuvio: "E' un signor giocatore, ha sposato la causa partenopea. Sono molto contento per come sta andando anche perché Cristiano Giuntoli ha sempre creduto in lui fin dal primo momento e sta avendo anche ragione. E' un grande, sono convinto che può fare ancora tanto e meglio in maglia azzurra".