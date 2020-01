La bomba di Venerato: "Oggi Giuntoli incontra l'Inter per Politano"

Secondo l'esperto di calciomercato Ciro Venerato - intervenuto sulle frequenze di CalcioNapoli24tv - il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbe atteso alle 18 a Milano per chiudere (o quantomeno indirizzare in maniera decisiva) la trattativa con l'Inter per Matteo Politano. L'esterno offensivo nerazzurro, protagonista in settimana di un clamoroso trasferimento alla Roma saltato all'ultimo minuto, starebbe convincendosi della destinazione azzurra.

L'Inter invece sarebbe sostanzialmente già d'accordo con il Napoli: 2 milioni per il prestito oneroso e 18 milioni per l'obbligo di riscatto del calciatore, l'offerta azzurra, poco più alta la richiesta dell'Inter.

Se oggi dovesse arrivare l'intesa, il Napoli cederà poi Younes per liberare spazio per Politano. A quel punto invece l'Inter si fionderà su Eriksen per rimpolpare la mediana innalzando il tasso tecnico.