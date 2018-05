Scudetto Juventus, Pinsoglio (terzo portiere): "Come cantano i napoletani?"

Uno scudetto che ha evidentemente liberato gli animi in casa juventina: numerose le provocazioni indirizzate al Napoli e ai napoletani. Qualcuna nei limiti dello sfottò sportivo, altre ben più gravi. Il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio, come documentato da un video Instagram, ha festeggiato cantando il coro 'Un giorno all'improvviso', storpiandolo con un finale pro-bianconeri, chiedendo ai compagni di squadra: "Come cantano i napoletani?". Nel video si vede anche un dito medio sfoggiato dal portiere, con Higuain che ride durante il coro.