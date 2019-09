In piedi sui seggiolini nuovi: le foto dal San Paolo fanno il giro del web

Sono foto che ritraggono poche persone in piedi sui seggiolini nuovi del San Paolo. Pochi incivili che hanno fatto esplodere la rabbia dei tanti tifosi del Napoli che da anni aspettavano i lavori di rinnovamento dello stadio. Esplosa in queste ore la polemica per le immagini che stanno girando in diversi gruppi social di tifosi del Napoli.

A pubblicarle è stato anche il blogger Angelo Forgione alimentando la polemica in cui sono intervenuti diversi tifosi presenti ieri sugli spalti. “Sono solo pochi incivili - racconta chi era presente lì - c'è abbastanza spazio sui gradoni, sarebbe inutile e stupido salire sui seggiolini”. Eppure quei pochi scatti sono un pugno in faccia ai tanti napoletani che hanno trattato lo stadio come un gioiello appena comprato.

