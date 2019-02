"Piatek era vicinissimo al Napoli": trattativa saltata per Higuain

Valter De Maggio, in diretta a Radio Goal, con il direttore sportivo del Genoa, ha parlato di Piatek. "So che il Napoli aveva già chiuso Piatek e lo lasciava in prestito al Genoa fino a giugno, poi però è arrivato il Milan ed è saltata la trattativa per il polacco a Napoli", spiega il giornalista partenopeo.

Non è della stessa opinione il ds del Genoa Donatelli "In realtà gli accordi si chiudono, si mette nero su bianco, non mi risulta. Al Milan è scoppiato il caso Higuain, e quindi è andato in rossonero".

Smentito per il momento anche il possibile approdo di Kouame in azzurro.