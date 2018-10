"Nessuna richiesta dal Napoli": i procuratori di Piatek smentiscono la trattativa

Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis (che ha rivelato, ieri, di aver contattato il Genoa per Piatek, centravanti polacco autore di 9 gol in campionato), al momento non c'è alcuna trattativa tra Napoli e Genoa per il bomber che ha sorpreso gli addetti ai lavori. "Al momento non c'è nessuna offerta da nessun club per Piatek": lo afferma, in un'intervista a CalcioNapoli24, la Fabryka Futbolu, agenzia che rappresenta Piatek. "Nelle scorse settimane siamo stati contattati da diverse società", aggiungono i procuratori.