Maxi offerta del Napoli per Piatec: la risposta del Genoa

Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, è il crack del campionato di serie A. Il polacco ha segnato un gol in ogni partita di campionato sinora disputata e anche in nazionale nell'ultima sfida di campionato ha realizzato una rete.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis avrebbe già offerto 25 milioni di euro per acquistare l'attaccante, ma il presidente Preziosi ha rifiutato, visto che è intenzionato a scatenare un'asta per giugno. Sul calciatore ci sarebbero anche Barcellona, Real Madrid e Juventus e per meno di 50-60 milioni, Preziosi non sarebbe disposto neppure a sedersi al tavolo con gli eventuali acquirenti.