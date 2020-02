SKY - Il Napoli pensa a Pezzella della Fiorentina

Il Napoli continua a pensare al futuro e a studiare soluzioni per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, il club partenopeo avrebbe individuato in German Pezzella della Fiorentina un possibile ulteriore rinforzo per la difesa, dopo l'acquisto del veronese Rrahmani per la prossima stagione.

"Il Napoli ha già avviato contatti con l'entourage del giocatore, che gradisce la destinazione. Ora va studiata un'offerta per far vacillare la Fiorentina", ha spiegato Di Marzio.

Pezzella potrebbe essere il sostituto di Koulibaly: "Difficile dirlo ora - aggiunge Di Marzio - . Di sicuro in estate il Napoli ascolterà le offerte che arriveranno per il franco-senegalese, ma non lo svenderà".

Un altro giocatore nel mirino azzurro è Boga, che piace tanto. Sempre in bilico la situazione dei rinnovi di Mertens e Callejon: "Ad oggi i due calciatori non hanno firmato accordi con altri club. Al momento credo sia più possibile una permanenza del belga rispetto a quella dello spagnolo", conclude Di Marzio.