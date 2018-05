Sarri, l'amore dei tifosi azzurri: parte una petizione perché resti a Napoli

Si sta diffondendo online a macchia d'olio la petizione, lanciata da alcuni gruppi Facebook a sostegno dell'allenatore, perché Maurizio Sarri resti a Napoli e non lasci gli azzurri al termine di questa stagione.

Questo il testo che la presenta: "Sogno, gioia, bellezza e poi sofferenza, di nuovo gioia e poi sofferenza: un saliscendi di emozioni. Ma non abbiamo mai mollato. Eravamo in t anti a sognare, a gioire collettivamente, a spingere la squadra.Con il sorriso abbiamo marciato, l’uno affianco all’altro, verso il palazzo uniti da un sogno che le splendide Avanguardie Azzurre guidate dal Comandante ci stavano regalando.

E ci si scopriva ad emozionarci reciprocamente. Insieme siamo cresciuti, giorno dopo giorno, con occhi nuovi e nuove aspirazioni.

Una rivoluzione era in corso e le donne e gli uomini azzurri hanno deciso di esserne parte, perché quel giuoco mostrava un mondo migliore, una prospettiva diversa e dinamica che si contrapponeva alla staticità del palazzo. “Dicono che non abbiano ottenuto niente.“ Dicono tante cose. Ma noi abbiamo vinto, perché abbiamo ritrovato l’unità e la voglia di sognare. E’ questo è accaduto a Napoli dove la vita è rivoluzione e la resilienza è il pane di ogni giorno. Noi siamo Partenopei e vogliamo che la rivoluzione continui. Diamo continuità a questo progetto, che in questi anni ci ha portato a competere ai vertici. Serriamo le fila. Restiamo uniti da “una comunanza di destino”: la Società, l’Allenatore, la Squadra e il Popolo Partenopeo. Ognuno faccia un passo verso l’altro. Restiamo umani, restiamo belli. È la bellezza che ci ha condotto fin qui. La bellezza che ha il nome di Maurizio Sarri, di ogni singolo componente di questa squadra, di ognuno di noi affamato di sogni, desideroso di gioia collettiva. Lasciamo un segno, al di là di tutto, non solo del risultato, non fermiamoci ora. Si vince quando si ha l’ambizione di sognare insieme un mondo diverso. Noi tutti abbiamo una responsabilità verso il futuro. Sarà sufficiente tenere la testa alta e lo sguardo dritto, levato verso l’orizzonte mai così sgombro di nuvole e poi sarà un attimo allo spuntare del sole…#ForzaNapoliSempre #iostoconSarri

#finoalpalazzo #oltreilpalazzo".

Ad accorgersi dell'iniziativa anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che l'ha rilanciata attraverso Twitter.

Fanno una petizione per convincere Sarri a rimanere al Napoli,eppure non hanno vinto niente.Sono Pazzi Questi Napoletani? In un mondo di ciechi ci vedono benissimo 😊 pic.twitter.com/9XL2ZZgVW0 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 15 maggio 2018

E Gerardo Marino, di Super Sarri Bros, ha coronato l'iniziativa con un video