CALCIOMERCATO - Il Napoli ufficializza Petagna

Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha annunciato sul proprio sito l'acquisto dell'attaccante, che resterà in prestito alla Spal fino al termine della stagione.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020", si legge nella nota azzurra.

"Un orgoglio per GR Sports: il nostro Andrea Petagna dalla stagione 2020/2021 sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una grande opportunità meritata in un top club per uno dei migliori attaccanti della Serie A negli ultimi anni, numeri alla mano. In bocca al lupo e complimenti Andrea da tutto il team GR Sports, sempre al massimo!", il commento sui social della GR Sports di Giuseppe Riso, che cura gli interessi del nuovo attaccante del Napoli.