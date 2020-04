Petagna: “Il Napoli è l’occasione della vita. Sogno gli Europei”

Dalla Spal all’Atalanta, con uno sguardo a Napoli dove proseguirà la sua carriera: Andrea Petagna si è raccontato a Casa Sky Sport, partendo dall’iniziativa benefica che lanciato, con cui sono stati raccolti circa 500 mila euro. "Siamo partiti con questa iniziativa e voglio ringraziare chi mi ha dato una mano a far partire questa campagna. Siamo riusciti a donare posti di terapia intensiva, aiutando diversi ospedali in Italia", ha spiegato il futuro attaccante azzurro.

Da casa, un tifoso napoletano gli chiede se sta cominciando ad imparare la lingua: "Cercherò di farlo quanto prima. È l'occasione più importante della mia vita, ci arrivo in un bagaglio importante di gol e penso sia frutto di un percorso non solo con Spal e Atalanta. Ho fatto tante esperienze anche in Serie B che mi hanno permesso di arrivare poi carico per una nuova avventura. È un'opportunità unica per me, un'occasione importante e penso di essere pronto”.

Futuro azzurro

“Non vedo l'ora di essere allenato da Gattuso e giocare insieme a calciatori forti come Mertens, Insigne e gli altri. Sono due giocatori fantastici, li ammiro tanto e sono i miei opposti come caratteristiche. Il giocatore più forte con cui abbia giocato è Ilicic, mentre i difensori più tosti da affrontare sono Chiellini e Koulibaly. Poi mi piacciono molto Vlahovic e Barrow. Ho sempre ammirato Ibrahimovic, Vieri, Benzema, Higuain che secondo me è il più forte di tutti, ma anche Milik: cerco sempre di prendere qualcosa da loro, così da migliorare sempre".

Il sogno di Euro 2021

Petagna è tra gli attaccanti in lizza per partecipare agli Europei del 2021: "Gli Europei sono un sogno e un obiettivo, come lo è per tutti. La Nazionale è straordinaria e passa attraverso le prestazioni con la Spal e col Napoli, cercherò di far bene nel futuro per arrivarci", ha concluso il centravanti.