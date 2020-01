Calciomercato, il Napoli cerca il colpo in avanti: offerta per Petagna

Potrebbe non fermarsi a Politano il calciomercato invernale del Napoli. Secondo quanto riferito dagli esperti di calciomercato Alfredo Pedullà (Sportitalia) e Gianluca Di Marzio (Sky) la società guidata da Aurelio De Laurentiis starebbe cercando anche un centravanti da affiancare ad Arek Milik per poi liberare Fernando Llorente (probabilmente destinato all'Inter). Il nome caldo sarebbe quello di Andrea Petagna, centravanti triestino di proprietà della Spal, 24 anni, una buona stagione in corso.

Il Napoli avrebbe già offerto circa 20 milioni alla Spal, ma il concretizzarsi dell'affare dipende al momento da una variabile: la cessione di Llorente. Qualora non dovesse realizzarsi, Llorente resterebbe a Napoli e Petagna potrebbe arrivare a giugno, restando a Ferrara in prestito fino a fine stagione (come avvenuto nel caso dell'acquisto di Rrahmani, rimasto in prestito a Verona).