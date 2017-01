Pernacchio sincronizzato per Higuain al San Paolo: boom su Facebook

1 / 2

"Il 2 Aprile partecipa anche tu allo Stadio San Paolo di Napoli ad un Neapolitan Flash Mob con un grande Pernacchio alla Napoletana dedicato a Gonzalo Higuain, come spiega Eduardo De Filippo ne L'ORO DI NAPOLI. Lasciate a casa ogni intento violento, il popolo napoletano risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali ..... Un Grande singolo pernacchio sincronizzato da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua".

L'evento, che spopola su Facebook, è stato organizzato dalla pagina "Al mattino ho sonno perché la notte faccio il supereroe" per ricordare ancora una volta il tradimento che i tifosi azzurri non sono riusciti a digerire.