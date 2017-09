"Dalla avrebbe spiegato ai tifosi del Bologna perchè bisogna voler bene ai napoletani"

"Capto una rivalità nuova tra i tifosi del Bologna con il Napoli, che mi fa sorridere perché avrebbe fatto sorridere anche Dalla. I fischi del Dall'Ara alla canzone Caruso? A Lucio sarebbe venuto da ridere anche in questo caso. E avrebbe spiegato coi suoi modi perché ai napoletani bisogna voler bene. Ne avrebbe convinto più di uno, secondo me". Così Tobia Righi, storico manager ed amico di Lucio Dalla, ha parlato di Bologna-Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica Bologna.

"Quando vedevamo il Napoli, negli ultimi tempi, per loro non si parlava certo di Champions. Invece ora trattiamo gli azzurri come la Juve, perché li temiamo. Ho visto decine di partite contro gli azzurri allo stadio e mai il Vesuvio e la sua lava erano stati evocati. Solo da tre-quattro anni a questa parte. Il motivo è semplice: è una moda. Qualcuno ha sentito il coro a Verona, o a Torino con la Juventus e l’ha copiato pari pari. Il bolognese, preso singolarmente, non è così becero. Ma quando gli metti di fronte una squadra che vince sempre…", ha aggiunto Righi.