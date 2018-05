Interrogatorio di Pepe Reina: la festa d'addio pagata dopo l'arresto

Emergono nuovi dettagli dall'interrogatorio sostenuto dall'ex portiere del Napoli, Pepe Reina dinanzi ai magistrati della Dda di Napoli. Il suo racconto è stato, infatti, depositato al tribunale del Riesame nell'istanza presentata dai legali degli imprenditori arrestati perché sospettati di essere dei prestanome dei clan Sarno e Contini. Il primo dettaglio che salta agli occhi è che il portiere ha saldato il conto della festa d'addio alla squadra, realizzata in una discoteca di Coroglio di proprietà di uno degli arrestati, dopo l'arresto di questi ultimi.

La festa è stata realizzata il 2 maggio ma il conto è stato saldato solo il 14 maggio, dopo cinque giorni dal nuovo arresto ai danni dei fratelli. Il pagamento è stato di 7.200 euro mentre esiste un altro bonifico alla società che gestisce la discoteca di 15mila euro risalente all'aprile 2016. Reina, però, non ha saputo dare una spiegazione di questo pagamento dicendo che probabilmente si trattava di un'altra festa di cui però di solito si occupa la moglie. Inoltre ha dichiarato di aver pagato spontaneamente senza concordare nulla con gli imprenditori visto che erano stati arrestati.

I contatti tra Reina e gli arrestati però non sono finiti qui. Il calciatore ha spiegato ai sostituti procuratori Francesco De Falco, Enrica Parascandolo ed Ida Teresi, di aver conosciuto gli imprenditori grazie a Paolo Cannavaro. Gli vennero presentati come imprenditori di giocattoli e sponsor ufficiali del Napoli. Con loro è uscito a cena ed è andato al cinema e di averli incontrati anche dopo il primo arresto pensando che fossero brave persone. Una volta ha incontrato uno di loro fuori al centro scommesse di piazza Mercato di loro proprietà, restando però in auto e non entrando.