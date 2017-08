Il padre di Reina: "Resta a Napoli per vincere lo scudetto"

"Pepe a Napoli è felice, ha un rapporto splendido con la piazza e vuole rispondere all’affetto che la città gli ha sempre dimostrato. Ho avuto conferma che resterà in azzurro, è ben voluto dall’ambiente e poi c’è un rapporto splendido con Sarri. Sia Pepe che De Laurentiis sono grandi, hanno la barba e possono rendersi conto da soli che il miglior modo per proseguire il rapporto è parlarsi. Poi, in ogni rapporto il rispetto è fondamentale e dovrà essere alla base della convivenza quest’anno". Così Miguel Reina, padre del portiere del Napoli Pepe, ha parlato del futuro del figlio ai microfoni di Radio Crc.

"Posso garantire l’onestà di mio figlio che ha grande rispetto per Napoli. Lui è un professionista serio, onorerà sempre la maglia azzurra perchè qui si sente amato e ama la città. Resterà a Napoli perché vuole vincere lo scudetto qui. Lui e la squadra hanno un sogno: vincere e sono convinto che Pepe darà tutto per raggiungere questo obiettivo", ha concluso Miguel Reina.