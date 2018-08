Pepe Reina: "Gattuso ammira molto Sarri. Spero che il Milan giochi come il mio Napoli"

In una lunga conferenza stampa Pepe Reina, l'ex portiere del Napoli ora al Milan, ha parlato anche dei suoi ultimi anni in azzurro con Maurizio Sarri. A chi gli chiedeva un paragone tra Sarri e Gattuso, Reina ha risposto: "Credo che Gattuso sia un grande ammiratore di Sarri. Noi dobbiamo lavorare su quel tipo di automatismi che in tre anni abbiamo messo in mostra a Napoli. Tre anni di gioco meraviglioso. Spero che il Milan possa giocare come il Napoli ha giocato negli ultimi anni".

Il portiere spagnolo non ha nascosto le proprie ambizioni in rossonero: "Voglio riportare il Milan dove è sempre stato e dove merita di stare anche in futuro", ha affermato.