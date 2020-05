Reina loda l'iniziativa di Vox, il rapper Nega: "Lo sapevamo, sei un fascista"

"Sei uno str##zo, anche in nazionale pensavi di essere simpatico ed ed eri solo imbarazzante. Alla fine è stato confermato, eri uno str##zo. Fascista di m##da": questo il non lusinghiero ritratto che di Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ora dal Milan in prestito all'Aston Villa (Birmingham, United Kingdom), ha fatto Nega, rapper della crew Los Chikos del Maìz.

Motivo di tanta rabbia, da parte del rapper, un recente post di Pepe Reina, che aveva mostrato - lodandola - un'iniziativa di Vox, partito di estrema destra spagnolo, che aveva coinvolto molti automobilisti che hanno paralizzato il traffico di alcune strade di Madrid protestando contro il governo Sanchez.

Reina aveva condiviso un filmato sui propri account scrivendo: "Mi sembra che la gente sia scesa in strada, bene", aggiungendo lo slogan "Democrazia" e "Uniti siamo più forti". Un'esternazione che evidentemente non è andata giù al rapper, che ha definito Reina fascista. "Meno lezioni di dignità, campione", gli ha ribattuto Reina. L'ex Napoli ha peraltro di recente superato l'infezione da Coronavirus: "Mi è mancata l'ossigeno per 25 minuti", ha raccontato.