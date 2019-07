Pépé, un "predestinato": ecco chi è il calciatore che sta trattando il Napoli

Tutti si aspettavano Jorge Mendes per l'affaire James, invece nel primo pomeriggio di oggi a Dimaro è arrivato Samir Khiat, intermediario per la trattativa imbastita dal Napoli per arrivare a Nicolas Pépé, 24enne stella del Lilla.

Il ragazzo è francese di origini ivoriane, ed è nazionale della Costa D'Avorio dal 2016. Nella Ligue 1 milita da tre stagioni, una nell'Angers (39 presenze, 3 gol considerando anche le coppe), e le ultime due nel Lilla (la prima 38 presenze 14 reti, la seconda 40 presenze 23 reti di cui 22 - con 11 assist - in Ligue 1).

Esterno destro d'attacco di piede mancino, è veloce e tecnico, fenomenale negli spazi stretti e palla al piede. Ma soprattutto sempre più freddo – col passare degli anni – sotto porta, al punto da iniziare a giocare di tanto in tanto anche come prima punta.

Acquistato per 10 milioni nell'estate 2017, l'ex compagno di squadra di Kevin Malcuit (di cui è particolarmente amico) ne vale oggi più di 60, addirittura più di 80 secondo il suo club che ha espressamente dichiarato che il ragazzo è entrato in un “range salariale” insostenibile, ed è pronto a cederlo. Ma non c'è solo il Napoli: è seguito da mezza Europa, con Manchester United e Bayern Monaco particolarmente interessate. Eppure De Laurentiis non ha mai negato la possibilità possa davvero indossare la casacca azzurra.