Il presidente del Lilla: "Accettata la proposta per Pépé"

Dopo l'arrivo degli agenti di Nicolas Pèpè a Dimaro, l'affare che porterebbe l'ala del Lille in maglia azzurra sembra in discesa. E dalla cittadina francese arriva la conferma di Gerard Lopez, presidente del Lille, intervistato da Tuttosport. "De Laurentiis è interessato anche a Leao", spiega Lopez, "ma finora ha formulato un'offerta solo per Pèpè, un'offerta che soddisfa la nostra richiesta di 80 milioni. Ora tocca al giocatore decidere dove andare, perché ci sono altre tre squadre che lo vorrebbero. Lunedì il calciatore tornerà dalle vacanze e deciderà dove andare".

Il presidente Lopez certifica anche l'interessamento della sua squadra per Adam Ounas: "Ma sono due operazioni slegate, Ounas coprirebbe proprio il ruolo lasciato libero da Pèpè".

