Pierluigi Pardo presenta il suo romanzo: "Scudetto? Il Napoli deve rinforzarsi" (VIDEO)

A Napoli per presentare il suo nuovo romanzo ("Lo stretto necessario", edito da Rizzoli), il giornalista sportivo di Mediaset Pierluigi Pardo ha parlato a NapoliToday anche delle ambizioni scudetto della squadra di Sarri. "Non si dica che il Napoli o vince quest'anno o mai più: non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro", ha spiegato Pardo. "Possiamo sicuramente dire che c'è stata un po' di sfiga sugli azzurri ultimamente. Ma il Napoli deve continuare così, battere il ferro finché è caldo perché quest'anno ha buone possibilità. Dovrà però rinforzarsi a gennaio, perché la rosa comincia a essere corta dopo gli infortuni".

"Lo stretto necessario" narra di un viaggio nel Mediterraneo compiuto da Giulio, benestante pubblicitario milanese, la cui vita sembra dorata, salvo poi costringerlo ad allontanarsi da tutte le sicurezze e i suoi affetti: Giulio va in fuga per ritrovare se stesso. Tutto avviene nell'estate del 2006, mentre l'Italia di Marcello Lippi vince il campionato del mondo. "Un viaggio sorprendentemente sincero nella psiche maschile. Una lettura illuminante per ogni donna, forse sconvolgente per qualche uomo", si legge in quarta di copertina.