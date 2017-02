Nasce Park&Gol, il nuovo servizio Anm per i tifosi del Napoli

Nasce "Park&Gol", il nuovo servizio pensato da Anm per chi va allo stadio, che sarà attivo a partire da sabato 25 febbraio in occasione dell’incontro di campionato Napoli-Atalanta, in programma al San Paolo alle 18.00.

Il servizio consente al costo di soli 3 euro di lasciare la propria auto al parcheggio di interscambio di Viale della Liberazione a Bagnoli e con la navetta bus dedicata, raggiungere in pochi minuti lo stadio San Paolo e ritornare al parcheggio a fine partita.



La prima corsa della navetta bus dal parcheggio di Viale della Liberazione è prevista alle ore 16.00, con frequenza ogni 15 minuti. Le corse per il rientro al parcheggio sono previste alle ore 20.15 e alle ore 20.30. Il parcheggio Bagnoli chiude alle ore 24.00.



"Con Park&Gol - spiega Alberto Ramaglia, Amministratore Unico ANM - si arricchisce la rosa dei servizi intelligenti offerti dall’azienda unica di trasporto della città di Napoli per facilitare gli spostamenti verso lo stadio e decongestionare il traffico veicolare di superficie. Le tecnologie e una più efficace ottimizzazione delle risorse e dei mezzi a disposizione, ci consentono di rispondere meglio alle esigenze della clientela".