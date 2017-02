Juve-Napoli, arbitra Valeri: i precedenti degli azzurri con il fischietto romano

Sarà il romano Paolo Valeri a dirigere il match allo Juventus Stadium, valido per l'andata delle Semifinali di Coppa Italia, tra Juventus e Napoli in programma domani sera. Designati come assistenti Costanzo e Passeri, mentre Rocchi sarà il quarto uomo.

Paolo Valeri, 38 anni il prossimo maggio, è alla nona stagione tra A e B. Ha esordito nella direzione di una gara di massima serie il 23 dicembre 2007, quando arbitrò Udinese-Empoli finita 2-2. Ha arbitrato in tutto 138 gare in Serie A e 39 in serie B.

Tre i precedenti in Coppa Italia con il Napoli: il 26 gennaio 2011 in Napoli-Inter 0-0 (4-5 d.c.r.); il 21 marzo 2012 in Napoli-Siena 2-0; il 19 gennaio 2016 in Napoli-Inter 0-2. Un precedente in Supercoppa Italiana è invece particolarmente lieto: Valeri è stato l'arbitro della finale vinta dagli azzurri ai rigori, il 22 dicembre 2014, proprio contro la Juventus.