Sorrentino: «Questo Napoli è “La grande bellezza”»

Ci sarà anche un premio Oscar a tifare per il Napoli al Santiago Bernabeu. Si tratta del regista Paolo Sorrentino che in questi minuti è in viaggio per Madrid per seguire la sua squadra del cuore. L'artista è convinto che questo Napoli possa battere il Real Madrid e lo ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss prima di partire per la capitale spagnola. «Il titolo per questo Napoli è sicuramente “La grande bellezza” - richiamando il suo film premio Oscar – sono ottimista per la qualificazione».

Sorrentino ha poi parlato del suo idolo Diego Armando Maradona, anche lui presente allo stadio domani sera per supportare gli azzurri di Maurizio Sarri. «Sarebbe bello incontrare Diego al Bernabeu» ha confessato Sorrentino prima di imbarcarsi sull'aereo a Capodichino. Parole d'elogio infine per Sarri: «Non ha bisogno di nessun consiglio sono io che devo chiedere consiglio a lui».