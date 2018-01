Paolo Cannavaro: "Sogno di tornare al Napoli in altre vesti"

"Napoli per me è tutto. Mi manca la città, ma tornerò e morirò lì. Un giorno mi piacerebbe anche tornare al Napoli, in altre vesti". Così Paolo Cannavaro ha parlato del suo grande amore per i colori azzurri nel corso della trasmissione Sky "I Signori del Calcio".

L'ex capitano partenopeo, ora allenatore in seconda del fratello Fabio, ha anche parlato di Lorenzo Insigne: "Gli auguro di essere il Totti del Napoli e di riuscire a diventare quella bandiera che sognavamo di diventare io e Fabio Quagliarella. Spero che la società lo trattenga a vita, perchè è un giocatore fortissimo ed un ragazzo straordinario".