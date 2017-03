Panchina d'Oro a Sarri, arrivano i complimenti anche dalla Russia

Premiato con la "Panchina d’Oro” 2016, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha ricevuto in questi giorni tanti attestati di stima.

Tra i numerosi complimenti che hanno raggiunto l'allenatore azzurro - si legge sul sito ufficiale del club partenopeo - anche quelli dello staff tecnico del Rostov, squadra vincitrice della Coppa di Russia 2013/14 e, ormai da qualche anno, affermata a livello internazionale.

Nella nota arrivata al Centro Sportivo di Castel Volturno e firmata da Berdyev Kurban, lo staff tecnico ha voluto «congratularsi con Sarri per essere stato votato come miglior allenatore della Serie A» ed esprimere il proprio «sincero apprezzamento per il lavoro svolto».

Un attestato di stima sincera che i tecnici russi hanno sottolineato dichiarandosi «poco sorpresi della scelta di voto compiuta dagli allenatori italiani» che hanno indicato il mister azzurro per l’assegnazione del prestigioso premio.