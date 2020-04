Il Pampa Sosa: "Sogno la panchina del Napoli"

"Cosa sogno? La panchina del Gimnasia o quella del Napoli, ovviamente. Quando mi chiedono dove sia il mio cuore, io penso a queste due società". Così Roberto Carlos Sosa, detto "Pampa", ha rivelato nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport di sognare di diventare un giorno l'allenatore del Napoli.

L'ex attaccante azzurro manca da qualche mese in Italia: "Ultimo viaggio in Italia, a Napoli, per il Capodanno del 2019. E’ arrivato il momento di tornarci, per provarci come allenatore: ma non c’è fretta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sosa ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus: "Qui in Argentina c’è quarantena, ma la situazione sembra sotto controllo. Mentre leggo dell’Italia stravolta nel dolore e ne soffro sul serio: spero che passi in fretta e che tutto ciò possa solo essere un ricordo, seppur doloroso".