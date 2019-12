Pallone d'Oro a Messi, Koulibaly nei primi 30

Lionel Messi ha vinto il Pallone d'oro 2019. Il premio di France Football viene dunque assegnato per la sesta volta all'argentino. Succede al croato del Real Madrid, Luka Modric.

Tra i calciatori del campionato italiano in classifica c'è Kalidou Koulibaly per il Napoli arrivato 24esimo, con De Ligt della Juve che occupa invece il 15°.

