Napoli, spunta l'ipotesi Paletta. L'agente: "Vediamo..."

Non solo un terzino sinistro. Il Napoli, in considerazione della partenza di Maksimovic e dell'infortunio di Chiriches, potrebbe valutare anche l'innesto di un centrale di difesa a parametro zero.

Nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi che porta all'italo-argentino Gabriel Paletta, svincolatosi da poco dal Milan.

"Sarebbe sicuramente una opportunità importante. Il Napoli è in lotta per lo Scudetto. Viene da una avventura importante al Milan, vediamo. Le opportunità non mancano e a breve prenderemo una decisione sul suo futuro", dichiara l'agente di Paletta, Martin Guastadisegno, ai microfoni di Tuttomercatoweb.