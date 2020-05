Pagliuca: "Meret molto pubblicizzato. Lo fanno più bravo di quello che è"

Per Alex Meret, gli ultimi, non sono stati sicuramente mesi facili. Il ballottaggio con Ospina e gli infortuni hanno influito su una seconda parte di stagione non proprio esaltante.

Del portiere del Napoli ne ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24 Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale italiana: "Meret è molto pubblicizzato. Fa parte di quella categoria di portieri che li fanno più bravi di quello che sono. Prima devono dimostrare, poi dopo si vede. Donnarumma lo sta dimostrando, Meret meno".