ANTEPRIMA - Dalla Francia: "Il Saint Etienne ha chiesto Ounas al Napoli"

Adam Ounas ha ancora molti estimatori in Francia. L'esterno del Napoli, che ha collezionato sin qui poche presenze nel campionato italiano, piace al Saint Etienne.

Secondo la stampa transalpina, in particolare "Jeunesfooteux", la squadra di Ligue 1 avrebbe richiesto agli azzurri il prestito dell'ex Bordeaux, ma la proposta sarebbe stata rispedita al mittente.

Sull'ipotesi di partire in prestito a gennaio, Ounas in un'intervista rilasciata nelle ultime ore a El Heddaf TV ha dichiarato: "Non ci penso. Sto bene a Napoli. Sarri ha fiducia in me e fin quando nessuno mi dirà che devo andare in prestito, starò sempre a Napoli. Sono qui per imparare e crescere".