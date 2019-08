ANTEPRIMA - Dalla Francia: "Ounas-Nizza, è fatta"

Adam Ounas è ad un passo dal Nizza.

Il trasferimento dell'attaccante del Napoli in Costa Azzurra - secondo quanto annuncia dalla Francia "Le10Sport" - è ormai cosa fatta e manca solamente la firma per l'ufficializzazione dell'operazione

L'algerino ha scelto il club rossonero per il ritorno in Ligue 1, dopo due anni in azzurro, preferendo il Nizza ad altri club transalpini.