ANTEPRIMA - Ounas: "Sarri mi aveva avvisato che all'inizio avrei giocato poco"

"Devo lavorare duramente per provare a conquistarmi sempre più spazio in campo. Sono abbastanza soddisfatto di questo mio inizio al Napoli. Sarri mi aveva avvisato che nel primo periodo avrei fatto brevi apparizioni e credo che le cose stanno procedendo per il meglio, visto che ho già collezionato due presenze da titolare sin qui. Non bisogna essere impazienti. Ho 21 anni e sono cosciente dei miei margini di miglioramento. Devo migliorare dal punto di vista tattico e nella fase difensiva. Devo lavorare per apprendere velocemente e, credetemi, con Sarri sto apprendendo un sacco di cose". Queste le parole di Adam Ounas, che ha parlato dei suoi primi mesi al Napoli nel corso di una lunga intervista concessa a El Heddaf TV.

Il giovane esterno azzurro ha parlato del suo adattamento nello spogliatoio partenopeo e dell'emozione di approdare in un top club mondiale: "Per quanto riguarda l'adattamento ad un grande club come il Napoli, devo dire che la presenza di Ghoulam e Koulibaly mi ha aiutato tantissimo. Li considero come due fratelli maggiore. Mi danno tanti consigli e non posso che ringraziarli. All'inizio ho avuto qualche problema, anche con la lingua, ma ora mi trovo abbastanza bene. Ho sempre guardato con attenzione i match del Napoli in passato e per me è davvero un onore essere approdato in questa squadra e giocare al fianco di campioni come Mertens, Hamsik, Insigne, Ghoulam e Koulibaly. Quando sono arrivato in questo spogliatoio, con calciatori di livello mondiale, pensavo di vivere un sogno. Quando hai compagni di questa caratura, crescere è più facile. Io cerco sempre di ascoltare loro e Sarri, che è un allenatore di fama mondiale. Credo che il Napoli sia stata una buona scelta per la mia carriera".

Sull'ipotesi di partire in prestito a gennaio, Ounas ha aggiunto: "Non ci penso. Sto bene a Napoli. Sarri ha fiducia in me e fin quando nessuno mi dirà che devo andare in prestito, starò sempre a Napoli. Sono qui per imparare e crescere".