Ounas al Nizza: è fatta. Il club francese ha il diritto di riscatto

Manca ormai solo l'uffcialità per il passaggio di Adam Ounas al Nizza: dopo lunga trattativa i due club si sono accordati sulla base di un prestito oneroso di circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto in favoro della società francese fissato a 25 milioni. Non solo: un'eventuale cessione di Ounas da parte del Nizza frutterebbe, in futuro, una percentuale del 30% destinata al Napoli.

Ounas lascia Napoli (temporaneamente, forse) dopo due stagioni di alti e bassi. Sostanzialmente ignorato da Sarri (13 presenze complessive, un gol in Europa League), ha saputo mettersi in mostra nel primo anno di Ancelotti. Nella stagione appena trascorsa Ounas ha collezionato 26 presenze (18 in campionato, due in coppa Italia, due in Champions League e quattro in Europa League) con 4 reti (tre in campionato e una in Europa League).