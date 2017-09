Bianchi cittadino onorario di Vietri: la presa di posizione di un gruppo di tifosi della Salernitana

Sabato 16 settembre l'ex calciatore, allenatore e dirigente del Napoli Ottavio Bianchi riceverà la cittadinanza onoraria di Vietri durante una cerimonia ufficiale.

"A conclusione della manifestazione - informa in una nota il comune salernitano - sarà consegnata ad Ottavio Bianchi una targa che specificherà oltre i meriti sportivi 'la continua e costante presenza nel territorio vietrese, l’affetto e l’amicizia che ha sempre mostrato nei confronti di tutta la comunità'".

La scelta del Comune di Vietri, però, non è stata presa bene dal gruppo di tifosi della Salernitana "Raito Granata", che hanno voluto esprimere in un comunicato il loro disappunto.

"Il club Raito Granata si dissocia e dissente totalmente dalla scelta dell'Amministrazione Comunale Vietrese di aver dato seguito alla proposta del "Circolo sportivo Vietrese" circa il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Ottavio Bianchi in qualità di ex allenatore del Calcio Napoli. Raito Granata precisa che tale dissenso non ha nulla a che vedere con l'immensa rispettabilità del signor Ottavio Bianchi come uomo e come professionista, ma esclusivamente per i suoi trascorsi calcistici in una società a noi rivale. Raito Granata, con questo comunicato, intende pertanto ribadire che il territorio vietrese è da sempre e resterà per sempre feudo del tifo granata. Forza Salernitana", scrive il gruppo in una nota.