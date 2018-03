Squalificato Ottaviano, procuratore di Insigne: Raiola incombe sul talento di Fratta

Il procuratore di Lorenzo e Roberto Insigne, Antonio Ottaviano, è stato squalificato per 4 mesi dalla Commissione Agenti di calciatori della FIGC. Il motivo sarebbe "violazione di doveri di lealtà, correttezza e trasparenza tra rappresentante e rappresentato". Secondo alcuni organi di stampa, Ottaviano avrebbe apposto firma falsa di Roberto Insigne (ora al Parma) su un contratto. Ottaviano ricorrerà in appello, non ritenendo giusta la squalifica.



Si vocifera però che su Lorenzo Insigne incomba l'ingombrante figura del più potente dei procuratori, Mino Raiola. Già questa estate si parlò di un interessamento di Raiola. A intervenire fu proprio Ottaviano: "Insigne lo rappresento io".