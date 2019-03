Ospina, parla il papà: "Non ho ancora parlato con lui. Ecco quanto starà fuori"

"Non ho avuto ancora la possibilità di parlare con mio figlio perchè è in terapia intensiva. So che sta bene perchè c'è mia moglie. Gli è stata fatta una tac e una serie di accertamenti. In nazionale sono già stati chiamati altrin due portieri per sostituirlo. Hanno parlato con un medico di Medellìn per capirne un pò di più e ha detto che starà fuori dal campo per una quindicina di giorni. Da padre gli avrei consigliato di uscire, ma capisco che mio figlio ha deciso di continuare a giocare". Così Hernan Ospina, papà del portiere del Napoli David, ha parlato a Radio Crc delle condizioni del figlio dopo il trauma cranico riportato durante il match contro l'Udinese.

Il Signor Ospina ha parlato anche del futuro dell'estremo difensore azzurro: "Stiamo aspettando il raggiungimento delle presenze per il riscatto del Napoli dall'Arsenal. E' contento di giocare al Napoli ed è quello che vuole. Anche la società ha inviato segnali positivi. Ci dà molta allegria perchè anche i bambini sono felici di vivere in una città come Napoli".

