Infortunio alla testa per Ospina, esce in barella: le sue condizioni

Brutto infortunio per David Ospina nel corso del match contro l'Atalanta, costretto ad uscire in barella dopo uno scontro fortuito di gioco in mischia, sugli sviluppi di un calcio di punizione deviato in corner dal portiere azzurro.

Il colombiano, rimasto ferito all'arcata sopraccigliare, ha chiesto sin da subito il cambio. Si tratta del secondo infortunio alla testa per Ospina con la maglia del Napoli. Al posto dell'ex Arsenal è entrato in campo Meret al 28esimo minuto del primo tempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spavento poi successivamente rientrato, fortunatamente, tanto che l'azzurro è rimasto a seguire il secondo tempo del match in tribuna.