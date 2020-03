Coronavirus, Ospina rivela: "Ho pensato di tornare in Colombia con la famiglia, ma non ci sono voli"

"In questi momenti si pensa a tantissime cose. Ai figli, alla moglie, che abbiano tranquillità. Abbiamo pensato a tornare in Colombia, ma in questo momento tutti i voli sono cancellati e abbiamo preso la decisione di restare qui e seguire tutte le indicazioni che ci hanno dato". Così il portiere del Napoli David Ospina, ai microfoni di Espn, ha parlato della situazione che sta vivendo in Italia in piena emergenza Coronavirus.

"La situazione in Italia è molto complessa, ma si stanno prendendo le misure necessarie per uscire da questa situazione. Ora bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport. Restiamo in casa e non usciamo in strada. Bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dal panico", ha aggiunto il nazionale colombiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.