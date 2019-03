Ospina esce dal campo: trasportato in ambulanza in ospedale

E' uscito, intorno al 40esimo del primo tempo dal campo sul risultato di 2-2 tra Napoli e Udinese, Ospina. Il portiere colombiano, già vistosamente fasciato alla testa, dopo uno scontro di gioco al quarto minuto con Pussetto, si è seduto sul terreno di gioco per un forte giramento di testa.

Ospina, sostituito da Meret, è stato trasportato direttamente in ospedale per accertamenti. E' cosciente, con lui c'è anche la moglie, che era al San Paolo e si è subito recata al pronto soccorso per stare vicina al marito.

Secondo il primo responso dei medici Ospina ha subito un trauma cranico ed è in codice rosso.