DA LILLE - Osimhen, non ci sono visite mediche in programma con il Napoli

La notizia dello sbarco di Victor Osimhen a Napoli, in compagnia dei suoi agenti, tiene banco anche in Francia ed in particolare a Lille.

Il giornale locale "La Voix du Nord" fornisce alcuni dettagli sull'arrivo dell'attaccante nigeriano nel capoluogo campano. Secondo il media transalpino, infatti, non ci sono visite mediche in programma con il Napoli.

"E' una cosa lontana, c'è tempo", ha assicurato a "La Voix du Nord" una persona vicina al giocatore e presente in Italia. Il Napoli, secondo il giornale locale, è in pole position per aggiudicarsi il 21enne, ma non si escludono colpi di scena come accaduto nella scorsa estate con Pepè, quando l'attaccante prese alla fine la direzione dell'Inghilterra.