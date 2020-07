Affare Osimhen, dalla Nigeria: “Tutto fatto, a breve anche l’annuncio”

Non è ancora finita la telenovela estiva che quest’anno vede come protagonista Victor Osimhen, centravanti nigeriano in forza al Lille e in procinto – sembra – di passare al Napoli. Le suggestioni estive: il calciatore avrebbe già firmato, si era detto, poi tutto è stato sconfessato quando è saltato fuori il triangolo. Un nuovo agente che avrebbe bussato alla porta del Napoli per sostituire il precedente. E allora tutto da rifare? Non tutto è perduto: secondo il giornalista nigeriano Akatugba, amico personale di Osimhen, l’affare sarebbe già concluso, e gli intoppi già superati.

Akatugba ha parlato a Radio Punto Nuovo, chiarendo la situazione: “Al 90% è già un giocatore del Napoli”, ha spiegato. “Osimhen è stato lì già due volte, è rimasto folgorato dalla città, dal progetto del club, da tutto quelle che la realtà partenopea ha da offrire. Ha le idee chiarissime e vuole giocare con il Napoli. Ha accettato l'idea di unirsi a loro e vestire l'azzurro, e adesso sono tutti al lavoro per sbrigare le ultime scartoffie”.

Secondo Akatugba ci sarebbero addirittura già state le visite mediche, sabato scorso. “In pratica Victor è arrivato venerdì e avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart, nella capitale. La sera, però, strada facendo verso la clinica, hanno iniziato a notare che c'erano troppe persone, tra tifosi e giornalisti, ad attenderlo. Questo aveva un po' spaventato Victor, così la polizia e lo staff di Villa Stuart hanno dovuto allontanare i giornalisti, assicurando loro che non c'erano visite mediche in programma. Il sabato mattina, poi, molto, molto presto, Victor ha svolto le visite mediche ed è poi ritornato a Lille nella serata”, conclude il giornalista nigeriano, secondo il quale l’affare è dunque in dirittura d’arrivo. “Domani verranno risolte gli ultimi step burocratici con Lille e poi l'arrivo di Osimhen al Napoli sarà reso ufficiale. Non posso dire, adesso, con sicurezza se realmente domani sarà il giorno della chiusura dell'operazione, ma per certo avverrà nell'arco di questa settimana”.